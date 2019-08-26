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الزراعة: برامج توعوية وحملات إرشادية بغيطان الخضر تجنبا للمناخ المتغير

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:00 ص
الزراعة: برامج توعوية وحملات إرشادية بغيطان الخضر تجنبا للمناخ المتغير محاصيل زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال المهندس محمود عطا ، رئيس  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة  الزراعة ،  إن  هناك  لجان   من قبل  إدارة الخضر   تعمل على تكثيف برامج التوعوية  الارشادية على زراعات  حقول  الخضروات ، موضحا :أن مهام اللجان  تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية  المتغيرة   تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

 وأضاف رئيس المحاصيل  البستانية ، لـ"اليوم السابع "،إنه يتلقى تقريرا يوميا  من الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية  بحالة زراعات الخضروات من داخل الغيطان  ، ومدى تأثرها بموجة  التغيرات المناخية  وارتفاع  درجات الحرارة ، مشير الى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم  بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف  بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد  والرى للمحاصيل .

وأكد محمود عطا ، أن هناك تكليفات  بسرعة التدخل والعلاج  الفورى فى حالة تاثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد  ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 

 


الخضروات

المحاصيل البستانية

التغيرات المناخية

انتاج الخضروات

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