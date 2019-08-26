سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى: الشهر المقبل اجتماع حول الصراع فى أوكرانيا بحضور روسيا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:08 م
الرئيس الفرنسى: الشهر المقبل اجتماع حول الصراع فى أوكرانيا بحضور روسيا ماكرون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن اجتماعًا حول الصراع في أوكرانيا سيُعقد الشهر القادم بحضور رؤساء روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، وفرنسا.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن ماكرون، أن الاجتماع سيكون على مستوى قادة الحكومات والدول، موضحًا أن قادة مجموعة السبع لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق بشأن دعوة موسكو مجددًا للمجموعة من عدمه.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق أنه من الممكن أن يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى اجتماع مجموعة السبع للعام القادم، إلا أن القادة الأوروبيين قالوا إن ذلك الأمر سابق لأوانه.

إيمانويل ماكرون

فرنسا

أوكرانيا

مجموعة السبع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة