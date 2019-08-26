الرئيس الفرنسى: الشهر المقبل اجتماع حول الصراع فى أوكرانيا بحضور روسيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن اجتماعًا حول الصراع في أوكرانيا سيُعقد الشهر القادم بحضور رؤساء روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، وفرنسا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن ماكرون، أن الاجتماع سيكون على مستوى قادة الحكومات والدول، موضحًا أن قادة مجموعة السبع لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق بشأن دعوة موسكو مجددًا للمجموعة من عدمه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح في وقت سابق أنه من الممكن أن يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى اجتماع مجموعة السبع للعام القادم، إلا أن القادة الأوروبيين قالوا إن ذلك الأمر سابق لأوانه.