الرئيس السيسى يلتقى ترامب على هامش قمة مجموعة السبع

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل نظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكى، أن مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس السيسى.

كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بجلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار في فرنسا، على التحديات التى تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها.