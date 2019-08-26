الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة بمصر

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شهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا خلال التعاملات اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصرى في عدد من البنوك العاملة في مصر..وتراجع الدولار أكثر من جنيه وثلاثين قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.50 جنيه للشراء ،16.60جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار أربعة قروش ليسجل 16.48 جنيه للشراء، 16.58جنيه للبيع .

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.50جنيه للشراء، 16.60جنيه للبيع .

وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.50 للشراء، 16.60 جنيه للبيع.

في حين، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.53 جنيه للشراء، 16.63 جنيه للبيع .

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ، سجل سعر الدولار 16.54 جنيه للشراء ، 16.63 جنيه للبيع .