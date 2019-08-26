الحرية والتغيير تسلم رئيس وزراء السودان قائمة الوزراء..غدًا

يعقد مجلس قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية ولجنة الترشيحات، لمراجعة الترشيحات الوزارية النهائية وحسمها قبل تقديمها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وقال عضو فى لجنة الترشيحات فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أن تسليم الترشيحات لرئيس الوزراء سيتم غدا الثلاثاء فى تمام التاسعة صباحا.

وأضاف أنهم قد انتهوا من ترشيحات جميع الوزارات اعتمادا على مبادئ الكفاءة والمهنية والوطنية، مع وضع اعتبار خاص لتمثيل المرأة، التى من المتوقع أن تترأس 3 أو 4 وزارات فى مجلس الوزراء المقبل.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض جميع الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية وتقوم اللجنة الثلاثية بإبداء الملاحظات بشنها، وحال اختلفت اللجان حول اسمذ سيتم التصويت حوله.

وأشار إلى أنهم سيرفقون مع الترشيحات تقريرا يستهدى به رئيس الوزراء فى اختيار مرشحيه الأنسب.