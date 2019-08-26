الحالة المزاجية وتأثيرها على زيادة الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل توضح

تقرير خاص

عندما نشعر بالحزن والاكتئاب نشعر بالرغبة في تناول الطعام بشكل كبير، وعندما بالسعادة وراحة البال نشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام والسؤال هنا هل هناك ارتباط بين الحالة المزاجية وزيادة الوزن؟

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، تجيب عن هذا التساؤل وتفسر مدى تأثير الحالة المزاجية على زيادة الوزن.



لماذا تؤثر الحالة المزاجية على زيادة الوزن؟

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن هناك كثيرون يشتكون من زيادة الوزن و في الأغلب افضل التعرف على كل التفاصيل المحيطة بمريض السمنة الذي يتابع معي، ومن خلال المعلومات التي ادونها عن المريض من الممكن ان اكتشف انه يعاني من الاكتئاب والحزن، بل في كثير من الاوقات يعاني من اليأس جراء زيادة وزنه وفشله في انقاص وزنه بالطرق التقليدية المعروفة، وللأسف هذا المريض يعاني من زيادة وزنه بسبب سوء الحالة المزاجية التي تؤدي حتما لزيادة شهيته بشكل كبير وزيادة اقباله على الطعام..



محتويات لكورس التخسيس لتحسين الحالة المزاجية

واكدت انه من يعاني من اكتئاب او ضغط نفسي او قلق يقبل على الطعام بشكل اكبر، واذا تضررت النفسية زاد الوزن، واذا كانت الحالة المزاجية جيدة قل الوزن، لان داخل جسم الانسان هرمونين متناقضين، هما هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة ومضاد للاكتئاب، وهرمون اللبتين وهو المسئول عن الشعور بالجوع والقلق والتوتر والعصبية والاكتئاب والحزن، إذا شعرت بأي من هذه المشاعر ستقبل على الطعام، واذا تم ضبط هرمون السيروتونين لا تحتاج لتناول الطعام.

ولهذا المريض اقدم له كورس التخسيس الذي يحتوي على نبات الفولنج والذي يعمل على انتعاش للحالة المزاجية ويعزز هرمون السيرتونين المسئول عن السعادة وهو عشب اسيوي وعشب طبيعي للغاية مع تناول الياف تساعد على الحرق وقمع الشهية.

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