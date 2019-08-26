سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الحالة المزاجية وتأثيرها على زيادة الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل توضح

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:00 م
الحالة المزاجية وتأثيرها على زيادة الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل توضح الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما نشعر بالحزن والاكتئاب نشعر بالرغبة في تناول الطعام بشكل كبير، وعندما بالسعادة وراحة البال نشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام والسؤال هنا هل هناك ارتباط بين الحالة المزاجية وزيادة الوزن؟

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، تجيب عن هذا التساؤل وتفسر مدى تأثير الحالة المزاجية على زيادة الوزن.

لماذا-تؤثر-الحالة-المزاجية-على-زيادة-الوزن؟
لماذا تؤثر الحالة المزاجية على زيادة الوزن؟

 

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن هناك كثيرون يشتكون من زيادة الوزن و في الأغلب افضل التعرف على كل التفاصيل المحيطة بمريض السمنة الذي يتابع معي، ومن خلال المعلومات التي ادونها عن المريض من الممكن ان اكتشف انه يعاني من الاكتئاب والحزن، بل في كثير من الاوقات يعاني من اليأس جراء زيادة وزنه وفشله في انقاص وزنه بالطرق التقليدية المعروفة، وللأسف هذا المريض يعاني من زيادة وزنه بسبب سوء الحالة المزاجية التي تؤدي حتما لزيادة شهيته بشكل كبير وزيادة اقباله على الطعام..

 

محتويات-لكورس-التخسيس-لتحسين-الحالة-المزاجية
محتويات لكورس التخسيس لتحسين الحالة المزاجية

 

 واكدت انه من يعاني من اكتئاب او ضغط نفسي او قلق يقبل على الطعام بشكل اكبر، واذا تضررت النفسية زاد الوزن، واذا كانت الحالة المزاجية جيدة قل الوزن، لان داخل جسم الانسان  هرمونين متناقضين، هما هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة ومضاد للاكتئاب، وهرمون اللبتين وهو المسئول عن الشعور بالجوع والقلق والتوتر والعصبية والاكتئاب والحزن، إذا شعرت بأي من هذه المشاعر ستقبل على الطعام، واذا تم ضبط  هرمون السيروتونين لا تحتاج لتناول الطعام.

ولهذا المريض اقدم له كورس التخسيس الذي يحتوي على نبات الفولنج والذي يعمل على انتعاش للحالة المزاجية ويعزز هرمون السيرتونين المسئول عن السعادة وهو عشب اسيوي وعشب طبيعي للغاية مع تناول الياف تساعد على الحرق وقمع الشهية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

 

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل
للتواصل-دعاء-سهيل

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


الدكتورة دعاء سهيل – كورس التخسيس

التخسيس اون لاين – هرمون اللبتين – هرمون السيرتونين

السعادة

الحزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عايز تخس ومش قادر تبطل أكل.. اعرف الحل من الدكتورة دعاء سهيل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:00 م

اعرف أسهل الطرق للتخلص من السمنة وأضرارها على العظام من الدكتورة دعاء سهيل

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:45 م

انقص وزنك فى العيد بدون حرمان.. الدكتورة دعاء سهيل توضح

الإثنين، 12 أغسطس 2019 01:00 م

خدعوك فقالوا.. المياه الساخنة على الريق تنقص الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل توضح

الإثنين، 29 يوليه 2019 05:02 م

أعرف كيف تخفض من وزنك 50 كيلو وأكثر عن طريق التخسيس أون لاين؟..من الدكتورة دعاء سهيل

الأحد، 28 يوليه 2019 05:00 م

اخسر وزنك ولا تخسر بشرتك ونضارتها وشعرك ونعومته.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الجمعة، 26 يوليه 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة