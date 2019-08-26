سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الجزائرى يعلن القبض عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:39 م
الجيش الجزائرى يعلن القبض عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد الجيش الجزائرى - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم، "إنه فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة".

وأضاف البيان، أنه تم توقيف تاجر مخدرات فى ولاية أم البواقى (شمال شرق) بحوزته 15 كيلوجراما من المخدرات، فيما تم توقيف تاجرى مخدرات آخرين بحوزتهما 2.3 كيلوجرام من المخدرات بولاية غليزان (شمال غرب)، مشيرا إلى أن تم توقيف شخص بولاية المسيلة (شمال) بحوزته 6 أسلحة نارية و40 كيلوجراما من مادة البارود، فيما تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولايتى تلمسان (شمال غرب) والأغواط (وسط).

 


وزاره الدفاع الجزائريه

الجزائر

الجماعات الارهابيه

تجاره المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة