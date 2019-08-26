الجيش الجزائرى يعلن القبض عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم، "إنه فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة".

وأضاف البيان، أنه تم توقيف تاجر مخدرات فى ولاية أم البواقى (شمال شرق) بحوزته 15 كيلوجراما من المخدرات، فيما تم توقيف تاجرى مخدرات آخرين بحوزتهما 2.3 كيلوجرام من المخدرات بولاية غليزان (شمال غرب)، مشيرا إلى أن تم توقيف شخص بولاية المسيلة (شمال) بحوزته 6 أسلحة نارية و40 كيلوجراما من مادة البارود، فيما تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولايتى تلمسان (شمال غرب) والأغواط (وسط).