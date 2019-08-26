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التنمية المحلية: الجهاز الإدارى للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:42 ص
التنمية المحلية: الجهاز الإدارى للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد وزير التنمية المحلية، عدم التهاون مع أى نوع من أنواع الفساد فى المحليات، ومواجهته، قائلا:" الجهاز الادارى للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات".
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضى الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
 
 وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين بالمحليات للارتقاء بأدائهم والاستفادة من الحاصلين على دورات تدريبية فى تطوير أماكن عملهم والارتقاء بها والقضاء على الفساد مشدداً أنه لن يتهاون مع أى مخالفات وسيواجه الفساد بكل أشكاله وصوره.
 
 

 


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المحليات

التنميه المحليه

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