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التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:08 م
التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"
كتبت هند مختار

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قال وزير التموين ، أن الاتفاقية التى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل ، بتوقيع عقود سلسلة هايبر ماركت اللولو  لإقامة 4 مراكز تسوق جديدة " هايبر ماركت"  بقيمة 500 مليون دولار في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، ويصل مساحة الهايبر ماركت الواحد 40 ألف متر مربع ، تأتى فى إطار الخطة القومية لتطوير التجارة الداخلية. 
 
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس السيسى بإقامة مناطق لوجستية ومنافذ توزيع ، مؤكدا أن الجميع شهد جهود الدولة خلال الفترة الماضية فى خفض الأسعار. 
 
 
ومن جانبه ، قال وزير الإسكان ، إن الاهتمام بالبنية الأساسية هو ما نسعى إليه، موضحا أن منطقة المعادى على سبيل المثال بعد افتتاح أحد الهايبر ماركت الكبرى أصبح للمنطقة نطاق آخر. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض أثرى العمل المشترك لتنفيذ خطط التجارة الداخلية على مستوى الدولة . 
 
ولفت إلى أن بناء الـ4 مراكز  تسويقية سيتم فى 12 شهرا . 

اللولو هايبر ماركت

مجلس الوزراء

التموين

لولو هايبر

اليوم السابع بلس

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