التعليم: إلغاء شرط السن للتحويل من الأزهر للعام بعد موافقة قطاع المعاهد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء شرط مناظرة السن، فى التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم شرط موافقة قطاع المعاهد الأزهرية، دون الإخلال بالكثافة لكل حالة على حدة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله إلى المديريات التعليمية، أن وزير التربية والتعليم وافق على الرأى القانونى لإجراء بعض التعديلات بشأن قواعد التحويل وضوابط التحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية إلى مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التحويلات من المعاهد الأزهرية إلى المدارس بداية أغسطس الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر.