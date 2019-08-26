الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة

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قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل موقعاً للمقاومة الفلسطينية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية بأن طائرة حربية من نوع (إف - 16 ) أطلقت صاروخاً على موقع شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن القصف جاء رداً على إطلاق 3 صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كانت وسائل إعلام عبرية قد قالت مساء أمس إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

فيما رد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ليست مسؤولة عن إطلاق تلك الصواريخ.