الإمارات تفتح باب الطعون على القوائم الأولية لمرشحى المجلس الوطنى الاتحادى

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تفتح اللجنة الوطنية الإماراتية لانتخابات، المجلس الوطني الاتحادي، اعتباراً من اليوم الاثنين، باب الطعون على أي من الأسماء الواردة في قوائم الترشح الأولية، على أن يغلق باب قبول الطعون في نهاية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت اعلنت امس اللجنة الوطنية الاماراتية للانتخابات، القوائم الأولية بأسماء من سجلوا طلبات ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي 2019، وشملت القوائم 499 مرشحاً، منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح.

وحذرت اللجنة ممن سجّلوا طلبات الترشح ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، من استخدام صفة مرشح، قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية. وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.