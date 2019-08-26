الأمير خالد بن سلمان: نعمل مع الأشقاء فى الإمارات لتحقيق الأمن فى شبوة وعدن

كتب محمد تهامى زكى

أكد الأمير الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودى، أن العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف والفوضى، مشددا على أن العمل مع أشقاءنا فى الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار فى عدن وشبوه وأبين.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه على تويتر: "العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين فى مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف والفوضى والفتنة والتقسيم".



الأمير خالد بن سلمان

وأوضح بن سلمان: "نعمل اليوم سوياً مع أشقاءنا فى الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار فى عدن وشبوه وأبين، وسنستمر مع دول التحالف فى توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابى سواء الحوثى المدعوم إيرانيا أو تنظيمى القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمنى حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن"

وتابع نائب وزير الدفاع: "الحوار الداخلى وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف فى سبيل مصلحة وطنه و طرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمنى وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيرانى الإرهابى فى المنطقة".