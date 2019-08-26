اعرف محطة مترو هليوبوليس الأكبر بالشرق الأوسط وموعد إنهاء تنفيذها × 10 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة هليوبوليس الجارى أعمال إنهاء تنفيذها موعد افتتاحها للجمهور وتتمتع به من مواصفات وخدمات للجمهور.

1ـ تعتبر أكبر محطة مترو فى مصر ومن أكبر محطات المترو فى أفريقيا والشرق الأوسط.

2ـ مدرجة ضمن الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو المار بمصر الجديدة.

3ـ كان مخطط افتتاحها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث.

4ـ تأخر إنهاء تنفيذها بسبب تأخر استلام موقفها وإنهاء تصاريح تحويلات المرافق مع محافظة القاهرة.

5ـ المحطة حاليا لا تتوقف بها قطارات الخط الثالث حيث تمر منها فقط.

6ـ سيتم إنهاء تنفيذها والسماح بالقطارات بالتوقف بها نهاية أكتوبر المقبل.

7ـ المحطة ستعمل بشكل طبيعى وستفتح أبوابها الجمهور مع إنهاء أعمال التشطيبات الجارية بها نهاية أكتوبر المقبل.

8ـ المحطة تتضمن وصلتين أحدهما فى اتجاه مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور نهاية الخط الثالث والثانية فى اتجاه مطار القاهرة.

9ـ المحطة سيكون بها ماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو آليا بجانب شبابيك الحجز الموجودة بالمحطة بالمحطة.

10ـ المحطة تنفذ وفقا لأحدث المواصفات فى العالم.