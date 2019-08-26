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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:44 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء العالم على هامش قمة السبع الكبار بفرنسا، وتوقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي، وسفر مدير التعاقدات بالأهلى إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد.

1
 

السيسى يلتقى الرئيسين الأمريكي والفرنسى ورئيس وزراء بريطانيا.. وترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باقتصاد مصر

 

2
 

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار

 

3
 

محافظ الإسكندرية يعلن وضع حجر أساس مترو الأنفاق خلال شهرين بعد إنهاء التصميمات

 

4
 

التعليم تلغى شرط السن للتحويل من الأزهر للعام بعد موافقة قطاع المعاهد

5
 

الأربعاء آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بموقع التنسيق.. وتقليل الاغتراب بعد النتيجة

 

6
 

وزارة الصحة تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

7
 

إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

 

8
 

ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة.. وتحذيرات من الشبورة

9
 

مهرجان الجونة السينمائى يكشف تفاصيل دورته الثالثة.. منح محمد هنيدى والفلسطينية مى مصرى جائزة الإبداع الفنى

 

10
 

مدير التعاقدات بالأهلى يطير إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد

 


السيسي

قمة السبع الكبار

G7

ترامب

مدرب الاهلي

مهرجان الجونة

اليوم السابع بلس

اللولو

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