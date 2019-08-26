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اتحاد الشغل التونسى يدعو لاحترام استقلالية القضاء

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:53 م
اتحاد الشغل التونسى يدعو لاحترام استقلالية القضاء القضاء التونسى
أ ش أ

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دعا الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الاثنين إلى الحرص التام على احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به فى الصراعات السياسية حتى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية فى إنفاذ القانون على كل المتجاوزين مهما كانت مسئوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية ؛ وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون.
وطالب الاتحاد - فى بيان نشره اليوم علي موقعه الالكتروني الرسمي - الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكل التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكل المرشحين، وحث المرشحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة كما دعا مختلف وسائل الإعلام وخاصة العامة منها إلى احترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في جميع مراحله.
وأكد اتحاد الشغل حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كل انتكاسة .. مطالبا الحكومة بتنقية المناخ الاجتماعي الذي يعد أحد أهم المناخات في إنجاح المحطات الانتخابية القادمة.


تونس

القضاء التونسى

الاتحاد العام التونسى للشغل

الانتخابات التونسية

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