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إيهود باراك مهاجماً "نتنياهو": خاضع لترامب كجرو مسلى وليس رجل دولة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:03 م
إيهود باراك مهاجماً "نتنياهو": خاضع لترامب كجرو مسلى وليس رجل دولة إيهود باراك
كتب- هاشم الفخرانى

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استغل وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك لقاءه مع أعضاء كتلة حزبية "إسرائيل الديمقراطية" ليفتح النيران على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، محاولاً كسب أصوات الناخبين قبل أقل من شهر من انتخابات الكنيست التى ستجرى فى 17 سبتمبر المقبل.

 

وقال "باراك" خلال اللقاء، إن نتنياهو يخضع للرئيس الأمريكى دونالد ترامب كجرو مسلى لا يتحرك إلا بإذن صاحبه وليس كرجل دولة ، يعتمد فى العلاقات مع الدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة على أساس المصالح المتبادلة .

 

وأضاف "باراك" أنه عندما هاجم "ترامب" اليهود فى الحزب الديمقراطى بالكونجرس الأمريكى عقب أزمة النائبة إلهان عمر ، لم يتحرك نتنياهو ساكناً.

 

كما استغل "باراك" الغارة الجوية التى شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية فى دمشق، حيث اعتبر الغارة ذات هدف سياسى بحت وهو الترويج لنفسه أمام الإسرائيليين  وليس الهدف تحقيق أهداف ذات مغزى عسكرى – دفاعى.


ايهود باراك

اسرائيل

تل ابيب

ترامب

نتنياهو

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