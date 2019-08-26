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إصابة 20 شخصا بالتسمم الغذائى فى حفل خطوبة بالفيوم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:57 م
إصابة 20 شخصا بالتسمم الغذائى فى حفل خطوبة بالفيوم سيارة إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب ما يقرب من 20 شخصا ، بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبات فى حفل خطوبة بقرية العجميين، بمركز أبشواى، وتم نقلهم للمستشفيات وتقرر خروج 10 منهم. 

واستقبلت مستشفيات أبشواى المركزى، والحميات بالفيوم، عددا من المواطنين مصابون بحالات تسمم غذائى، وتبين أن جميعهم كانوا متواجدين بمنزل أحد أقاربهم للاحتفال بخطوبة نجله وتناولوا وجبة غذائية أصيبوا بحالة إعياء بعدها.

وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


الفيوم

حفل خطوبة

تسمم غذائى

مستشفى ابشواى المركزى

مستشفى حميات الفيوم

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