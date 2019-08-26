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إزالة 50 حالة تعد بالغربية خلال 4 أيام.. والمحافظة: لا تهاون مع المخالفات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:50 م
إزالة 50 حالة تعد بالغربية خلال 4 أيام.. والمحافظة: لا تهاون مع المخالفات إزالة التعديات
الغربية - عادل ضرة

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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على عدم التهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.

وقامت محافظة الغربية بإزالة 50 حالة تعدى في المهد خلال أربعة أيام ، حيث قام مركز ومدينة قطور بإزالة 7 حالات تعدي منها حالتان بالمدينة على مساحة 318م2 و حالة بقرية إبشواى على مساحة 25م2 و حالة بقرية بلتاج على مساحة 96م2 و حالة بقرية دماط على مساحة 350م2 وحالتان بقرية محلة مسير على مساحة 130م.
 
كما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعدى في المهد على مساحة 400م2 بقرى مشله و الدلجمون و قليب إبيار وحالتان بالمدينة
وفي مركز ومدينة السنطة تم إزالة 6 حالات تعدى في المهد منها 5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 880م2 وحالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 56م2 في قرية شندلات
 
بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و15 سهم بنطاق الوحدات المحلية لقرى الهياتم و صفط تراب  العامرية.
 
ونفذ مركز ومدينة زفتي 4 قرارات إزالة منها حالتين في المهد بنطاق المدينة و إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 500م2.
 
كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية في المهد على مساحة 668م2 بقرية أبو حمر.
بينما قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة 6 حالات تعدى في المهد و تنفيذ 4 قرارات إزالة.
 
أما حي أول طنطا تم ازالة دور سابع علوى مخالف بشارع مستجد .
 
كما أزال مركز ومدينة سمنود حالة تعدى على أرض الأوقاف بمساحة 130م2.
 
بينما أزال مركز ومدينة طنطا شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضى بعزبة الكوم الأخضر وشدة خشبية أخرى لدور رابع بنطاق قرية شوبر. 
 
وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لحملات الإزالة للتأكد من تحقيق أهدافها ، مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
 
 
 

 


محافظة الغربية

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ازاله تعديات

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