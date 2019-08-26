إحالة عامل للمحاكمة لاتهامه بسرقة 17 ألف جنيه من محل بالجمالية

أحالت نيابة الجمالية الجزئية، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 17 ألف جنيه من داخل محل بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من مالك محل سجائر يفيد باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه، وسرقة 17 ألف جنيه، من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.