سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:03 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019 العملات
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار الأمريكى اليوم
 

انخفض سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.50 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.53جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.36 للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.24 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، بمختلف البنوك طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.32 جنيه للشراء، 54.78 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة