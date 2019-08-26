كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 26-8-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكى اليوم



انخفض سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.50 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



16.53جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.36 للشراء، 18.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.24 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، بمختلف البنوك طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.32 جنيه للشراء، 54.78 جنيه للبيع.