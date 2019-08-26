أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 49.13 دولار أمريكى

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 26-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 182.59 ريال سعودى مقابل 49.13 دولار أمريكى.
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
أسعار الذهب عيار 24 بنحو 182.59 ريال بما يعادل $49.13
سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.37 ريال بما يعادل $45.03
أسعار الذهب عيار 21 بنحو 159.77 ريال بما يعادل $42.99
أسعار الذهب عيار 18 بنحو 136.94 ريال بما يعادل $36.84
سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.51 ريال بما يعادل $28.66
سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.29 ريال بما يعادل $24.56
أسعار أوقية الذهب بنحو 5,678 ريال بما يعادل $1,528
أسعار جنيه الذهب بنحو 1,278 ريال بما يعادل $343.89
أسعار كيلو الذهب بنحو 182,587 ريال بما يعادل $49,125
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