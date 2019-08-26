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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 49.13 دولار أمريكى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:26 ص
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 49.13 دولار أمريكى الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 26-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  182.59 ريال سعودى مقابل 49.13 دولار أمريكى.

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :

أسعار الذهب عيار 24 بنحو  182.59 ريال بما يعادل  $49.13

سعر الذهب عيار  22    بنحو  167.37 ريال بما يعادل  $45.03
 
أسعار الذهب عيار 21 بنحو  159.77 ريال بما يعادل  $42.99
 
أسعار الذهب عيار 18 بنحو  136.94 ريال بما يعادل  $36.84
 
سعر الذهب عيار 14 بنحو  106.51 ريال  بما يعادل  $28.66
 
سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.29 ريال     بما يعادل  $24.56
 
أسعار أوقية الذهب   بنحو  5,678  ريال    بما يعادل  $1,528
 
أسعار جنيه الذهب   بنحو 1,278 ريال    بما يعادل  $343.89
 
أسعار كيلو الذهب  بنحو 182,587 ريال   بما يعادل  $49,125

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السعودية

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عيار 21

اخبار الاقتصاد

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