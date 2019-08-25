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4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:00 ص
4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها الخضروات - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الخضروات من أكثر الأطعمة المفيدة لصحتك، وكذلك فهى تساعد على إنقاص وزنك بسهولة، وهناك أنواع من الخضروات منخفضة الكربوهيدرات، يمكن أن تساعدك فى الدايت، كما أن هذه الخضروات منخفضة أيضاً فى السعرات الحرارية وغنية بالمعادن والفيتامينات وكذلك العناصر الغذائية الهامة الأخرى، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف أنديا"، نتعرف على أبرز هذه الخضروات التى يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن. 

 

5 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن
 

خضروات 1
خضروات 

الفلفل الرومى
 

الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر مغذي للغاية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ويحمي من السرطان والكوليسترول ويقلل من الالتهابات أيضًا، وكذلك فهو منخفض للغاية فى السعرات الحرارية، لذا يجب أن تضيفه فى نظامك الغذائى.

القرنبيط
 

من الخضروات الصليبية ويقلل من مقاومة الأنسولين في مرضى السكري من النوع الثاني، كما تشير الدراسات أيضًا إلى أن البروكلي يساعد في حماية الأشخاص من أنواع السرطان،  كما أنه غني بفيتامين C و K كما يساعد على إنقاص الوزن.

 

السبانخ
 

من الخضروات الورقية التي لها فوائد صحية هائلة، فهى مفيدة لصحة القلب وقد يقلل من خطر أمراض العين أيضا، كما إنها مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف وتشعرك بالامتلاء والشبع.

الخيار
 

غني بالفيتامينات والمعادن وله مركبات مفيدة للغاية للصحة، كما يساعد فى مكافحة السرطان وكذلك مضاد للالتهابات ومن الخضروات منخفضة السعرات الحرارية.

 


الخضروات

انواع الخضروات

خضروات

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