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هرمونات ولا شيخوخة..أعرفى أسباب ظهور البقع الداكنة على البشرة

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:00 م
هرمونات ولا شيخوخة..أعرفى أسباب ظهور البقع الداكنة على البشرة بقع على البشرة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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البقع الداكنة من المشاكل التى تخشى السيدات دائما من التعرض لها، ولكن للأسف تصاب عدد كبيرمن السيدات بالبقع الداكنة فى أماكن مختلفة من البشرة مما يعرضهن للإكتئاب الشديد والتوتر نتيجة تشوه الوجه.

ووفقا لما ذكره موقع stylecraze فأن هناك أسباب مختلفة لظهور البقع الداكنة فى الوجه وهى:

بقع
بقع الوجه

 

1: التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، فقد أثبتت بعض الدراسات أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يسبب البقع الداكنة وتصبغات البشرة، لذلك ينصح بوضع واقى الشمس قبل الخروج فى وقت الظهيرة.

2: التغيرات الهرمونية تؤثرعلى صحة الجلد وتسبب زهور البقع الداكنة على البشرة، وخصوصا أثناء فترة الحمل أو انقطاع الطمث.

3: إزالة شعرالوجه بطرق غيرصحية يسبب التهابات البشرة وظهورالبقع الداكنة والتصبغات فى أماكن مختلفة من الوجه.

4: حب الشباب من أبرز أسباب ظهور البقع الداكنة على البشرة، حيث تترك الحبوب اثرها على البشرة على هيئة بقع داكنة.

5: الشيخوخة، مع التقدم فى العمر تظهر التجاعيد والبقع الداكنة وتصبغات البشرة، وهى من المشاكل التى تؤثر على الحالة النفسية للسيدات.

 


بقع

البشرة

بقع البشرة

تصبغات

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