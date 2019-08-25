موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط‬

نشر الموقع الإلكتروني لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الاسكان طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط‬

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين

يستقبل مطار القاهرة الدولى، فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، أولى طائرات شركة مصر للطيران من طراز "A220 – 300" قادمة من مصنع "ميربل" فى كندا، ضمن صفقة الـ12 التى تعاقدت عليها الشركة.

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب خلال التقرير التالى:

تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة علي مدار اليوم الأحد، 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 3700 حاج.

يتحدث اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية. ويلقى الرئيس كلمته فى جلسة الشراكة مع أفريقيا والتى تنعقد فى تمام الثالثة إلا ربع عصرا.

تمكن فريق الغش الالكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط حالة غش باستخدام المحمول بامتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان، حيث تم تحرير محضر غش للطالب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عامل، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل بطريقة وحشية، وذلك بعد مشاجرة بين الصغير ونجل المتهم فى قرية "بنى حسن" التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر.

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الأحد، 77075 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71735 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5340 حالة في المدينة المنورة.

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 149 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة، وبشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص، وبنظام السداد التالى "سداد جدية الحجز".‬

أكد طلاب الثانوية العامة دور ثان، أن امتحان مادة الديناميكا أسهل من أسئلة اختبار الدور الأول للثانوية العامة.