منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول ما تحقق فى المنظومة منذ فترة التشغيل التجريبى أول يوليو وحتى الآن:
1 - توفير خدمة صحية لـ920 ألف مواطن وفق أعلى معايير الجودة.
2 - فتح التسجيل للمواطنين بـ22 وحدة صحية وتفعيل نظام الإحالة بـ7 مستشفيات.
3- الاستعداد لتطبيق ميكنة منظومة التأمين الصحى 13 سبتمبر.
4 - ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات وتجهيزها.
5 - إجراء 3123 عملية جراحية مهمة ما بين كبرى وصغرى.
7 - الانتهاء من تسجيل 104600 ملف عائلى إلكترونى.
8 - فتح الخدمات الطبية والعلاجية أمام 375245 مواطنًا بالمحافظة.
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