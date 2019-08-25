منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

كتب وليد عبد السلام

55 يومًا مرت على انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد، لينتفع بخدماتها جميع المواطنين بلا استثناء.



"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول ما تحقق فى المنظومة منذ فترة التشغيل التجريبى أول يوليو وحتى الآن: