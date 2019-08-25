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منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:00 ص
منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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55 يومًا مرت على انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد، لينتفع بخدماتها جميع المواطنين بلا استثناء.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول ما تحقق فى المنظومة منذ فترة التشغيل التجريبى أول يوليو وحتى الآن:

1 - توفير خدمة صحية لـ920 ألف مواطن وفق أعلى معايير الجودة.

2 - فتح التسجيل للمواطنين بـ22 وحدة صحية وتفعيل نظام الإحالة بـ7 مستشفيات.

3- الاستعداد لتطبيق ميكنة منظومة التأمين الصحى 13 سبتمبر.

4 - ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات وتجهيزها.

5 - إجراء 3123 عملية جراحية مهمة ما بين كبرى وصغرى.

7 - الانتهاء من تسجيل 104600 ملف عائلى إلكترونى.

8 - فتح الخدمات الطبية والعلاجية أمام 375245 مواطنًا بالمحافظة.

 


التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

بورسعيد

اليوم السابع بلس

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