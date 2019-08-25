مقتل 16 من "طالبان " فى غارات جوية جنوب شرقى أفغانستان

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شنت القوات الأفغانية والأمريكية، غارات جوية فى أنحاء متفرقة من إقليم "جازنى" جنوب شرقى أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من عناصر حركة "طالبان" بينهم اثنان من باكستان.

وذكرت الحكومة الإقليمية فى "جازنى" فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة "خوجيانى " التابعة لإقليم "جازنى" ، وأسفرت عن مقتل 12 مسلحا من "طالبان" بينهم شخصان من باكستان.

وأضاف البيان، أن غارات أخرى استهدفت منطقتى : "خواجة عُمَارى " و"قره باغ " فى نفس الإقليم، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين من "طالبان".

وأكد البيان، أن الغارات لم تُسفر عن خسائر فى الأرواح بين المدنيين .

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها " طالبان"، على هذه الأنباء حتى الآن.