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مش بس عشان جمالك..اعرفى تناول زيت الخروع هيعمل ايه فى صحة جسمك

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:00 ص
مش بس عشان جمالك..اعرفى تناول زيت الخروع هيعمل ايه فى صحة جسمك زيت الخروع-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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زيت الخروع واحد من أبرز الزيوت الطبيعية التى تعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض المختلفة، كما انه يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، من المعروف أن زيت الخروع يستخدم فى تجميل البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة ولكن أثبتت بعض الابحاث أن زيت الخروع يستخدم فى علاج العديد من الأمراض.

ووفقا لما ذكره موقع  healthline فإن فوائد زيت الخروع هى:

زيت الخروع
زيت الخروع

 

1: يحتوى زيت الخروع على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى، وقتل الفيروسات والجراثيم .

2:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من خطر الإصابة بالالتهابات والقرح ويحافظ على صحة القولون.

3:يحتوى زيت الخروع على بعض الفيتامينات التى تعمل على الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

خروع
خروع

4:يحتوى على بعض المواد المضادة للفطريات والجراثيم وبالتالى يساعد فى علاج قرح الفم والالتهابات.

5:يحسن من وظائف الكبد والمرارة ويحميها من الالتهابات والأمراض.

6:يعالج انسداد الامعاء ويعزز صحتها.

7:يحتوى زيت الخروع على بعض الخصائص التى تعالج التهابات المفاصل والعضلات.


زيت الخروع

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زيوت

الجسم

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