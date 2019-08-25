مسجل خطر: "حاولت أبطل البودرة ولما فشلت اشتغلت صبى بدواليب المخدرات"

كتب عبد الله محمود

"كل مره اقول هبطل، بس الاقى نفسى برجع تانى مش عارف ليه، حاولت كتير اتعالج واعزل من المنطقة اللى ساكن فيها، وأصحاب ناس جديدة، لكن برضو بضعف قدمها وارجع أضربها تانى وأتذل ليها زى العبد قدام سيده، فلوسى خلصت عليها ومبقاش حيلتى حاجة، مفيش قدامى غير أنى اقف صبى وندرجى فى دولايب المخدرات عشان اعرف اوفر تمن الضربايه".

هذه الكلمات قالها "أحمد.س" 38 سنة عاطل " مسجل خطر"، بعد القبض عليه فى منطقة حدائق القبة متلبسا بحيازة كمية من المواد المخدرة.

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه بأنه اتخذ من حدائق القبة مكانا له لترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، بعد فصله من وظيفته، عقب القبض عليه على خلفية ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، لشدة احتياجه لسد متطلباته الشخصية، فيما أمرت نيابة حدائق القبة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة فى القبض على "عبد الواحد.م" 30 سنة عاطل "مسجل خطر"، سبق اتهامه فى قضايا حيازة مخدرات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.