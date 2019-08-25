مدير تضامن إسنا: انتهاء مراجعة الأبحاث الاجتماعية بقرية الكلابية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمود الضوى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه تم الانتهاء من مراجعة الأبحاث الاجتماعية لقرية الكلابية التى تم اختيار الأكثر فقراً واحتياجاً بمحافظة الأقصر، وذلك لتسليمها للمسئولين لاعتمادها ودخول حيز التنفيذ.

وأضاف مدير تضامن إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من أعمال اعتماد الأبحاث الاجتماعية لقرية الكلابية، والتى تم اختيارها من القرى الأكثر احتياجاً بمصر، وذلك من مقر وحدة التضامن بقرية الحلة، موضحاً أنه تم تسليم الأبحاث والكشوف لمدينة إسنا.

وأوضح محمود الضوى، أن مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمود فاروق وكيل الوزارة، أعدت خطة لحصر كافة القرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث أصبحت حالياً قرية الكلابية قرية نموذجية، وتم عمل دراسة لاحتياجات أهل القرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها والتى تساهم فى خلق فرص عمل للشباب، وتم بناء المنازل المتهالكة والمبنية بالطين، وتجهيز المنازل من أعمال النجارة والتشطبيات وساهمت الجمعيات الأهلية فى توصيل وصلات مياه الشرب لمنازل القرية.