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محافـظ المنوفية يطلق أتوبيس الخدمات الذكية بمركز ومدينة أشمون

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:17 م
محافـظ المنوفية يطلق أتوبيس الخدمات الذكية بمركز ومدينة أشمون اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اليوم اللواء سعيد عباس ، محافظ المنوفية ، أتوبيس الخدمات المتنقل" المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أشمون" أمام ديوان عام المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد القزاز ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ،  ومدير إدارة التعاون الدولي ، والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة ، وذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والوكالة الالمانية للتعاون الإنمائي "GIZ"، ومحافظة المنوفية لتحسين الخدمات العامة المحلية لتقديم أفضل مستوي للخدمات بالمحافظة.

واستمع المحافظ ، إلي شرح تفصيلي عن أليات وطرق تشغيل الأتوبيس المتنقل والتعرف على الخدمات التي يقدمها للمواطنين ، والذي يعد من الأتوبيسات الذكية المجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية وأجهزة قراءة بطاقات الائتمان ، كما  يهدف إلي المساهمة في تقديم العديد من الخدمات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين في الحصول علي الخدمة ومنها إستخراج رخص مباني والمحلات وغيرها للوصول الي جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي القدرة المحدودة علي الحركة .

وسيعمل أتوبيس الخدمات المتنقل بمركز ومدينة أشمون عن طريق ربطه بالمركز التكنولوجي بالمدينة عن طريق الإنترنت لتقديم العديد من الخدمات المحلية المختلفة للمواطنين بالمدينة والقري المجاورة التابع لها بإعتبار مركز أشمون من أكبر المراكز علي المستوي المحافظة من حيث الكتلة السكنية والمساحة.


وأكد محافظ المنوفية ،علي أن المحافظة تسعي بكافة أجهزتها التنفيذية في تحسين آلية إدارة وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدخال قنوات جديدة ومبتكرة وتعزيز جودة وفرص تقديم الخدمات العامة وتطوير القدرات المؤسسية والفنية والعمل علي رفع الوعي لدى المواطنين بالخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية وذلك في إطار التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وخطة الدولة للإصلاح الإداري الشامل وتطوير الخدمات الحكومية .
 

 


أتوبيس الخدمات المتنقل الذكى

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المنوفيه

اشمون

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