محافظ كفر الشيخ: رفع 110 طن قمامة فى إطار حملة "قريتى نظيفة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ،عن البدء فى تطبيق مبادرة جمع المخلفات المنزلية من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساء، فى حى غرب بمدينة كفر الشيخ، على أن يتم تعميم التجربة على جميع أنحاء المحافظة على التوالى لجمع المخلفات المنزلية، ولسهولة تنفيذ وتقسيم الأدوار والمسئوليات، ولسهولة تقسيم العمال والسائقين والمعدات ووضع برنامج للمتابعة، فضلا عن إلزام التجار بوضع صناديق للقمامة.جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الأحد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة اختيار المربع السكنى للتوعية عن طريق دور العبادة وعقد لقاءات مع أهالى الحى، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، لتعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ تمكنت حملة "قريتى نظيفة" بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق ، تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد مرسى ،رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمشاركة عدد من شباب وأهالى القرية، والمهندس هشام فتحى رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، فى يومها الأول من رفع 110 طن قمامة من مختلف مناطق وشوارع قرية سنهور، لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين .