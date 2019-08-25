سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 06:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يطالب بتكثيف العمل لتقنين الأراضى واسترداد أموال الدولة

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:02 م
محافظ الدقهلية يطالب بتكثيف العمل لتقنين الأراضى واسترداد أموال الدولة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على زيارة لجنة منظومة أملاك الدولة، اليوم، وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع للأراضى أملاك الدولة فى أقرب وقت لاسترداد أموال الدولة. 

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع فى الرفع المساحى لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا على أنه لن يتهاون فى تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة على أن تنتهى كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة. 
 
ووجه شاروبيم برفع البيانات أولا بأول على منظومة الأملاك لحفظ البيانات وسهولة تحديثها خلال فترة التقنين لتيسير التعرف على مدخلات ومخرجات المنظومة. 
 
وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب فى إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.
 
 

الدقهلية

تقنين أراضي الدولة

التعدي على أملاك الدولة

محافظ الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة