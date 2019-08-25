محافظ الدقهلية يطالب بتكثيف العمل لتقنين الأراضى واسترداد أموال الدولة

الدقهلية شريف الديب

حرص الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على زيارة لجنة منظومة أملاك الدولة، اليوم، وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع للأراضى أملاك الدولة فى أقرب وقت لاسترداد أموال الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع فى الرفع المساحى لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا على أنه لن يتهاون فى تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة على أن تنتهى كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

ووجه شاروبيم برفع البيانات أولا بأول على منظومة الأملاك لحفظ البيانات وسهولة تحديثها خلال فترة التقنين لتيسير التعرف على مدخلات ومخرجات المنظومة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب فى إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.