محافظ الأقصر يبحث تطوير مصنع بوتاجاز الطود مع رئيس شركة بتروجاس

الأقصر - أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بالمهندس رأفت عبد الهادى رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، والوفد المرافق بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والعميد محمد عياد رئيس مجلس مدينة الطود وعدد من القيادات التنفيذية .

وتناول اللقاء مناقشة تطوير أعمال شركة بتروجاس بمحافظة الأقصر والمتعلقة بمصنع البوتاجاز بمركز ومدينة الطود، كما تناول اللقاء أهم المشكلات بالمصنع التى تم رصدها من قبل الجهات المنوطة لإيجاد أنسب الحلول لتذليل العقبات .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على ضرورة متابعة شروط الأمن والسلامة بكافة أسطوانات البوتاجاز سواء الخاصة بالاستخدام المنزلى أو الأغراض التجارية، مشيرا إلى التزام الجهات المسئولة عن المصنع بالأوزان والأسعار المقررة لأسطوانات البوتاجاز حيث لم يتم رصد أى شكوى من قبل الأهالى .