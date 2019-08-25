سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تسترد فدانان أملاك الدولة بالمرج بعد إزالة التعديات عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:21 م
محافظة القاهرة تسترد فدانان أملاك الدولة بالمرج بعد إزالة التعديات عليها جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بحى المرج شرق القاهرة ، برئاسة اللواء على عبد الله، حملة مكبرة لإزالة التعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 13، تمكنت من خلالها استرداد أرض زراعية بجوار المؤسسة العقابية بالمرج بمساحة حوالى 2 فدان.

وفى سياق أخر تمكن حى المرج من إيقاف أعمال مبانى مخالفة بدون ترخيص بشارع سوق البلح ومصادره الخلاطة بمخازن الحى وإيقاف أعمال مخالفة بشارع الأندلس أمام مسجد النصر، وفك لبشة حديدية وردم اللبشة بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات بالحى.

كما نفذ الحى حملة لرفع الاشغالات بشارع المرج الغربى وش حسن الفقى والمرج الجديدة بمعرفة إدارة الاشغالات وشرطة المرافق بالحى، كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع القاضى من شارع المركز الاجتماعى وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخشب والحديد بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة المبانى بالحى.

FB_IMG_1566727628902
 

 

FB_IMG_1566727631709
 

 

FB_IMG_1566727635599
 

 


المرج

اراضي الدولة

تعديات على اراضي الدولة

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:05 ص

صور.. إزالة 31 ألف حالة تعد بالدقهلية وتحصيل 23 مليون جنيه رسوم فحص ومعاينة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:00 ص

محافظ سوهاج يغلق مقهيين بدون ترخيص ويأمر بإزالة التعديات على طرح النيل

السبت، 24 أغسطس 2019 11:53 م

صور.. حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح

السبت، 24 أغسطس 2019 11:10 م

رفع 1545 طن قمامة وإزالة مخالفات بناء بالمنصورة وطلخا

السبت، 24 أغسطس 2019 08:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة