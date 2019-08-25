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متحرميش نفسك.. 6 تمارين رياضية مناسبة للمرأة الحامل

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:00 ص
متحرميش نفسك.. 6 تمارين رياضية مناسبة للمرأة الحامل حامل - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"نوم وعياط واكتئاب طول الليل" هى الحالة التى تتعرض لها المرأة دائما خلال فترة الحمل، مما تؤثر على حالتها النفسية والجسدية أيضا، لذلك يُنصح دائما بممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحامل، ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فالتمارين هى:

تمارين بيلاتس

تمرين بلاتس
تمرين بلاتس

"بيلاتس" من التمارين التى تعزز اللياقة البدنية للجسم وتقلل ألم العضلات والظهر، وينصح بممارستها فى الثلث الثانى من الحمل.

اليوجا      

اليوجا من التمارين التى تساعد على الاسترخاء وتعزز صحة الجهاز التنفس، وتساعد على التنفس بشكل صحى.

تمارين الدفع   

تساعد على تقوية الحوض وعضلات البطن، كما تعمل على تعزيز قوة العضلات والساقين، وحمايتها من الألم والالتهاب.

تمارين الكارديو

تعمل على تقليل ألم الظهر وتعمل على زيادة تدفق الدم للحامل وتسهل عملية الولادة.

تمارين الضغط على الحائط

من التمارين التى تعمل على تقوية العضلات والذراعين والساقين، وتسهل عملية الولادة.

 

السباحة
 

السباحة

من التمارين المهمة لصحة الحامل والتى تعمل على تسهيل الولادة وتقوية العضلات والمفاصل. ولا يمكن ممارسة أى من التمارين إلا تحت اشراف الطبيب المعالج وذلك للوقاية من المشاكل الصحية.

 


الحامل

التمارين الرياضية

حمل

الرياضة

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