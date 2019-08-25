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ماكرون: مجموعة السبع اتفقت على العمل المشترك بشأن إيران لتهدئة التوتر

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:10 م
ماكرون: مجموعة السبع اتفقت على العمل المشترك بشأن إيران لتهدئة التوتر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
(رويترز)

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران.

وقال ماكرون لمحطة (إل.سي.إي) التلفزيونية "اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران... هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف".

وأضاف ماكرون "الجميع يرغب في تجنب صراع وكان (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب واضحا تماما في هذه النقطة".

 


ماكرون

مجموعة السبع

ايران

ترامب

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