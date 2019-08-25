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مأموريات لواشنطن والكويت لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين بالخارج

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:36 م
مأموريات لواشنطن والكويت لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين بالخارج استخراج بطاقة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى دولتى الولايات المتحدة الأمريكية بـ"واشنطن، هيوستن" والكويت لاستخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بهما، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.
 

وحددت الوزارة الموعيد والإجراءات الخاصة بكل دولة وذلك وفقًا لما يلى:-

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن، هيوستن) ابتداء من يوم 26 أغسطس ولمدة 15 يوما.
أما بالنسبة للكويت إبتداء من يوم 1 سبتمبر ولمدة 12 يوما.
 
يأتى  ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.

الاحوال المدنية

بطاقة رقم قومي

استخراج بطاقة

المصريين بالخارج

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