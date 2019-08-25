لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

يستقبل الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، رغبات طلاب الشهادات الفنية بمختلف التخصصات والمدارس التابعة لها، إذ أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت قائمة معتمدة بالمعاهد التكنولوجية لتكون مرشدًا للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات.

1- المعهد الفنى الصناعى بالمطرية

2 - المعهد الفنى الصناعى للبصريات

3 - المعهد الفنى للفنادق بالمطرية

4 - المعهد الفنى التجارى بالمطرية

5 - المعهد الفنى الصناعى بشبرا

6 - المعهد الفنى التجارى بشبرا

7 - المعهد الفنى الصناعى بشارع بالصحافة

8 - المعهد الفنى التجارى بالروضة

9 - المعهد الفنى الصناعى لمواد البناء بحلوان

10 - المعهد الفنى للرى والصرف والمساحة بالمطرية

11 - المعهد الفنى الصناعى ببنها

12 - المعهد الفنى التجارى ببنها

13 - المعهد الفنى الصناعى بقويسنا

14 - المعهد الفنى التجارى بقويسنا

15 - المعهد الفنى التجارى بطنطا

16 - المعهد الفنى الصناعى بالزقازيق

17 - المعهد الفنى التجارى بالزقازيق

18 - المعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرى

19 - المعهد الفنى التجارى بالمحلة الكبرى

20 - المعهد الفنى التجارى بدمياط

21 - المعهد الفنى التجارى بالمنصورة

22 - المعهد الفنى التجارى بدمنهور

23 - المعهد الفنى الصناعى بالإسكندرية

24 - المعهد الفنى التجارى بالإسكندرية

25 - المعهد الفنى للفنادق بالإسكندرية

26 - المعهد الفنى الصناعى للمنشات البحرية ببورسعيد

27 - المعهد الفنى الصناعى ببورسعيد

28 - المعهد الفنى التجارى ببورسعيد

29 - المعهد الفنى للسياحة والفنادق ببورسعيد

30 - المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد

31 - المعهد الفنى التجارى بالعريش

32 - المعهد الفنى التجارى ببنى سويف

33 - المعهد الفنى الصناعى للرى والصرف والمساحة بأسيوط

34 - المعهد الفنى التجارى بأسيوط

35 - المعهد الفنى الصناعى بسوهاج

36 - المعهد الفنى التجارى بسوهاج

37 - المعهد الفنى التجارى بسوهاج

38 - المعهد الفنى الصناعى للألمونيوم بنجع حمادى

39 - المعهد الفنى الصناعى بقنا

40 - المعهد الصناعى للرى والصرف والمساحة بقنا

41 - المعهد الفنى التجارى بقنا

42 - المعهد الفنى للسياحة والفنادق بقنا

43 - المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا

44 - المعهد الفنى الصناعى لترميم الآثار بالأقصر

45 - المعهد الفنى الصناعى بأسوان

46 - المعهد الفنى التجارى بأسوان