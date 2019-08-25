كنائس شبرا الخيمة تنفى الاعتداء على كاهن بالضرب وتؤكد:تطاول لفظى

كتبت سارة علام

نفت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى عن الاعتداء على القمص متى فؤاد كاهن كنيسة الشهيدة دميانة.

وأوضحت الايبراشية فى بيان لها: لا صحة لما تم تداوله بحدوث الاعتداء على القمص باليد وأن ما حدث هو تطاول بألفاظ خارجة، وتتخذ الجهات الأمنية حاليًا الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كانت بعض صفحات النشطاء الأقباط قد تداولت أنباء عن اعتداء بالضرب على كاهن كنيسة الشهيدة دميانة، بينما شهدت إيبراشية شبرا الخيمة منذ شهور مقتل القس مقار عيسى على يد فراش الكنيسة بعد مشادة كلامية وقعت بينهما فى مكتب الكنيسة وتم حبس المتهم على ذمة القضية.