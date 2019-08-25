سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. هل يجوز قتل النمل والنحل؟.. دار الإفتاء تجيب

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:38 م
فيديو.. هل يجوز قتل النمل والنحل؟.. دار الإفتاء تجيب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، وجاء من بين الأسئلة ما سألته إحدى المتابعات حول: "هل هناك أنواع من الحشرات يجوز قتلها كالنحل والنمل مثلاَ؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مكرم فى هذا الكون وقال ولقد كرمنا بنى آدم، ومقتضى هذا لتكريم والتفضيل أن الإنسان فى هذا الكون وليس سيدا للكون كما يقول البعض وهذا يعنى أن كل ما خلق فى هذا الكون إنما خلق لراحة الإنسان".

وتابع عبد السميع:"هناك ضابط آخر وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل ما لا يؤذية أو أن يدمر شئ فى هذا الكون دون أن يكون فى تدميره معنى وهدف، ولذلك أجاز الشرع لنا أن نقتل 5 من الفواسق، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء:"النحل لا يؤذى للإنسان بل إنه مفيد للإنسان إفادة بالغة، والنمل إذا كان مؤذيًا جاز قتله لإيذائه لا لأننا نعاديه لذلك نقتصر فى قتله على ما يصرف أذاه"، قائلاً:"فلو أننا وجدنا مجموعة من النمل تضر المحاصيل الزراعية فهذه نقتلها، ولكن إذا كانت فى الجبل فلماذا نقتلها، وربما كان فى قتلها تدمير للبيئة، لأن هناك توازن البيئى أراده الله سبحانه وتعالى من خلقة هذه الحيوانات والحشرات ولو أننا اجتمعنا وقتلنا جنس كامل من الحشرات سيؤدى إلى اختلال التوازن البيئى".


قتل الحشرات

هل يجوز قتل النمل

هل يجوز قتل النحل

هل يجوز قتل الحيوانات

دار الافتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى أمام "G7”: التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7”: التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة