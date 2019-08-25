فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الأول

كتبت ـ فاطمة خليل

دهون البطن من أكثر المناطق التى تسبب لك الإزعاج، خاصة أنها تؤثر على مظهرك أثناء ارتداء الملابس، ويمكنك أن تتبع رجيما لتخسيس دهون البطن فى أسبوع، والذى نقدمه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقاً لموقع timesofindia.