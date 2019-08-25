فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الأول
الأحد، 25 أغسطس 2019 10:21 ص
رجيم لتخسيس البطن
كتبت ـ فاطمة خليل
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دهون البطن من أكثر المناطق التى تسبب لك الإزعاج، خاصة أنها تؤثر على مظهرك أثناء ارتداء الملابس، ويمكنك أن تتبع رجيما لتخسيس دهون البطن فى أسبوع، والذى نقدمه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقاً لموقع timesofindia.
رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع
دايت اليوم الأول:
الإفطار
: عجة مكونة من 3 بياض البيض و 75جراما من الفلفل المفروم مع حفنة من السبانخ.
وجبة خفيفة بعد الإفطار بساعتين: 100 جرام من الدجاج مع شرائح الفلفل الأحمر.
الغداء
: صدر دجاجة مشوى، طبق سلطة، فلفل أحمر، فاصوليا خضراء، ¼ ملعقة كبيرة زيت زيتون.
وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من صدر الديك الرومى مع شرائح الخيار.
العشاء
: 100 جرام صدر دجاج مشوى مع البروكلى المطهى على البخار.
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