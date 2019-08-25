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مع مجموعة "اللولو" الاستثمارية

غدا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق فى أكتوبر والعبور

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:22 م
غدا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق فى أكتوبر والعبور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عصر غدا الأثنين ، توقيع عقود سلسلة هايبر ماركت اللولو  ، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى مجموعة اللولو هايبر ماركت . 
 
وتتضمن الإتفاقية إقامة 4 مراكز تسوق جديدة  بقيمة 500 مليون دولار في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، وإنشاء مركزين لوجستيين يتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا.
 
وكان رئيس الوزراء قد أكد فى تصريحات سابقه له أن الحكومة تولى هدف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، وأنها على استعداد دائم لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات. 
 
 
 
 
 
 

اللولو هايبر ماركت

مجلس الوزراء

التموين

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