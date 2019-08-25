عضو بالبرلمان الأوروبى ينتقد غياب روسيا عن قمة "G7": يفقدها جدواها

كتب: أحمد علوى

انتقد عضو البرلمان الأوروبى، تيرى ماريانى، عقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) فى مدينة بياريتس الفرنسية، فى ظل غياب روسيا والبرازيل والصين وأفريقيا، قائلا : "لم يعد للمجموعة أى جدوى".

وأوضح ماريانى أن مجموعة (G7) تجاوزها الزمن، وهى ناد يضم فقط الدول الغربية، التى لم يعد باستطاعتها أن تملى قواعدها على كل العالم، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى الأسبق، نيكولا ساركوزى، أدرك ذلك قبل 11 سنة وأطلق مجموعة العشرين (G20) التى تمثل كل اللاعبين الدوليين الأساسيين.

وصرح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بأنه لا يعارض اقتراح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عودة روسيا إلى المجموعة، واستدعائها للمشاركة فى أعمالها فى القمة القادمة.

وتم استبعاد روسيا من المجموعة التى كانت تعرف باسم مجموعة الثمانى الكبار (G8) فى عام 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم الأوكرانية لروسيا، وبسبب الأحداث التى تشهدها منطقة دونباس بالشرق الأوكرانى.