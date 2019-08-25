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ضبط 893 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:34 م
ضبط 893 هاربا من أحكام قضائية بأسوان متهم - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، واستهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
 
تضمنت الجهود ضبط  893 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  196 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 32  هاربين من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 471 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و191 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.
  
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
 

جنايات

سرقة

احكام

امن اسوان

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