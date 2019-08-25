ضبط 4331 هاربا من أحكام وتحصيل 120069 غرامات بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة – مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4331 متهما، منهم 1254 حكم جزئى، و144 حكم مستأنف، و 2867 حكم غرامات، و54 حكم مخالفات، وضبط 12 متهما هاربين من جناية منهم 2 هاربان من مؤبد كما تم تحصيل 120 ألفا 609 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

كما تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 1324 كيلو سلع تموينية داخل محل بقالة تموينى بقسم زفتى بمحافظة الغربية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط "خالد.ع.ا" صاحب محل بقالة تموينية بقسم زفتى، لتجميعه 1324كيلو سلع تموينية مدعمة منها 960 كيلو سكر و264 كيلو زيت طعام، و100 كيلو أرز تمويني مربوط صرفهم على بطاقات التموين، بقصد بيعها بالسوق بالسوداء تحرر المحضر 8682 جنح قسم زفتى وتولت النيابة التحقيق.

كما تم ضبط "السيد.ع.ع" 40 سنة صاحب مخبز بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة، وبحوزته ربع طن دقيق بلدي مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، وضبط "عادل.ع.ح" 40 سنة صاحب مخبز بقرية كفر الديب مركز زفتى، وبحوزته 100 كيلو دقيق بلدي بقصد طرحه للبيع بالسوق السوداء، تحرر المحضر 12345 جنح مركز زفتى وتولت النيابة التحقيق.