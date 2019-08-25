ضبط 18 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة بالبؤر الإجرامية بالخصوص وشبرا الخيمة

كتب فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين خلال حملة أمنية علي البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 18 بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب والخصوص، القناطر الخيرية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عباره 700 قرص مخدر، و280جرام هيروين وكيلو و350 جرام حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.