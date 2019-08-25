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ضبط مدير مصنع لإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالهرم

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:53 م
ضبط مدير مصنع لإنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالهرم مستحضرات تجميل مغشوشة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالهرم، وبحوزته كمية كبيرة من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد امتلاك "عبده.س" لمصنع منتجات مستحضرات التجميل بدون ترخيص، واستخدام خامات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات فى التصنيع.

بمداهمة المصنع، تم القبض على المدير المسئول، وتبين احتواء المصنع على خط إنتاج وتعبئة جل وكريمات، بالإضافة إلى 6 أطنان و314 كيلو من المنتجات، بالإضافة إلى 3019 عبوة مستحضرات تجميل، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


مستحضرات تجميل

مصنع مستحضرات تجميل

مباحث التموين

قسم الهرم

امن الجيزة

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