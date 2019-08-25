سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 04:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية لمتابعة مستوى النظافة

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:23 م
صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية لمتابعة مستوى النظافة نائب محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدد من شوارع حى المطرية برفقه صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق لمتابعة أعمال النظافة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة. 
 
ووجه نائب محافظ القاهرة برفع القمامة أول بأول من الشوارع وعدم تركها، كما تابع أعمال الجمع المنزلى بالحى وضرورة معاقبة المقصر ومنهم وتوقيع غرامات عليه وفسخ عقده إذا استدعى الأمر. 
 
 
يأتى ذلك عقب الجولة المفاجئة لمحافظ القاهرة التى نفذها نهاية الأسبوع الماضى علي حي المطرية رصد من خلالها تراكم القمامة فى الشوارع، وحول كل من مدير النظافة بالمنطقة الشرقية ومدير فرع النظافة بالحى للتحقيق بسبب سوء الوضع. 
 
IMG-20190825-WA0007
 
 
IMG-20190825-WA0008
 
 
IMG-20190825-WA0009
 
 
IMG-20190825-WA0011
 

المطرية

انتشار القمامة

القمامة

انتشار القمامة في المطرية

القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تسترد فدانان أملاك الدولة بالمرج بعد إزالة التعديات عليها

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:21 م

صور.. الانتهاء من هدم مدابغ سور مجرى العيون بالكامل ونقلها للروبيكى.. محافظة القاهرة: البدء فى نقل السكان خلال أيام لوحدات مجهزة بالأسمرات.. تحويل المنطقة من بؤرة للتلوث لمقصد سياحى وواجهة حضارية للعاصمة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 06:00 ص

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة المدابغ وعقارات أبو السعود بعد نقل 546 أسرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:13 م

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تنفيذ محور ترعة الطوارئ ويوجه برفع التعديات من المسار

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة