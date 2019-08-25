صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية لمتابعة مستوى النظافة

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدد من شوارع حى المطرية برفقه صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق لمتابعة أعمال النظافة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ووجه نائب محافظ القاهرة برفع القمامة أول بأول من الشوارع وعدم تركها، كما تابع أعمال الجمع المنزلى بالحى وضرورة معاقبة المقصر ومنهم وتوقيع غرامات عليه وفسخ عقده إذا استدعى الأمر.

يأتى ذلك عقب الجولة المفاجئة لمحافظ القاهرة التى نفذها نهاية الأسبوع الماضى علي حي المطرية رصد من خلالها تراكم القمامة فى الشوارع، وحول كل من مدير النظافة بالمنطقة الشرقية ومدير فرع النظافة بالحى للتحقيق بسبب سوء الوضع.