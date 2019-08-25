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صور .. "شركة مياه الإسكندرية " تنظم معرض لمستلزمات المدارس للعاملين

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:43 م
صور .. "شركة مياه الإسكندرية " تنظم معرض لمستلزمات المدارس للعاملين معرض لمستلزمات المدارس
الإسكندرية - جاكلين منير

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 افتتح المهندس أحمد جابر شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مياه الإسكندرية ، معرض المستلزمات المدرسية المقام علي أرض ملعب الشركة بمنطقة شرقي ؛ والذي قام بتنظيمه للعام الرابع علي التوالي رواد الجمعية الخيرية للعاملين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية .

وأوضح شريف حسونة ، رئيس الجمعية الخيرية ، أن المعرض يتضمن جميع الأدوات المكتبية من أقلام ودفاتر وألوان وإسكتشات والمستلزمات المدرسية من حقائب وأحذية و غيرها من منتجات متوفرة بأسعار منافسة للسوق الخارجي فضلا عن السداد بالتقسيط علي "6" أشهر  .

وأعرب المهندس أحمد جابر، عن إعجابه بجودة خامات المستلزمات المعروضة مشيرا إلي تميز أداء أعضاء الجمعية الخيرية في تطوير تنظيم المعرض كل عام لمواكبة العصر بإختيار أحدث الأشكال وبأسعار في متناول جميع المستويات وترضي جميع الأذواق.

كما أكد علي أن تلبية الإحتياجات الأساسية للعاملين بشركة مياه الشرب بالأسكندرية من أول إهتماماته وأنه يدعم إقامة تلك المعارض كل عام وبالأخص بالمناسبات والمواسم الدراسية بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر بتقديم التسهيلات في السداد.

معرض لمستلزمات المدارس (1)
 
 
معرض لمستلزمات المدارس (2)
 
 
معرض لمستلزمات المدارس (3)
 

الاسكندرية

مياه الاسكندرية

مستلزمات المدارس

العام الدراسى

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